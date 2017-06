Banque participative: Bank Assafa tacle sa rivale Umnia Bank

Bank Assafa, filiale participative d'Attijariwafa Bank, affiche ses ambitions à son tour pour contrer la campagne de communication lancée par sa rivale Umnia Bank.

Bank Assafa, filiale d’Attijariwafa Bank a signé le 6 juin une sortie médiatique dans le but de contrer la communication de sa rivale Umnia Bank, filiale de CIH. "J’ai décidé de faire ce point de presse pour répondre aux nombreuses sollicitations et dire pourquoi Bank Assafa n’a pas encore lancé sa campagne institutionnelle, et pourquoi Bank Assafa n’a pas encore ouvert ses agences", explique Youssef Baghdadi, président du directoire de Bank Assafa.

"Je vais vous donner de la visibilité sur le lancement de Bank Assafa, mais aussi sur le lancement réel des banques participatives, car il y a encore des choses à régler au niveau de Bank Al Maghrib avant que quiconque puisse commercialiser les produits de la banque participative", poursuit le président Baghdadi. Le président du directoire d'Assafa Bank répondait ainsi au lancement de sa rivale, Umnia Bank qui, selon ses termes, ne commercialise pas encore les nouvelles offres bancaires. Youssef Baghdadi relève à ce propos qu’il manque encore au secteur les documents juridiques comme les conventions de compte pour que les opérateurs puissent proposer leurs services aux clients. "Même si les conventions sont là et que nous avons donné aux clients leurs chéquiers et leur carte bancaire, il faut que le système de compensation soit opérationnel. Ce système est en cours de finalisation au niveau de Bank Al Maghrib", explique encore Youssef Baghdadi. Pour lui, tout cela ne pourra se faire que dans "deux voire trois semaines".

"Nous sommes là depuis 7 ans!"

Bank Assafa répond ainsi à Umnia Bank qui se positionne dans sa communication comme la première banque participative au Maroc. Un message que Youssef El Baghdadi a nuancé en rappelant que "Bank Assafa n’est pas née de rien. Elle avait un embryon en gestation depuis 7 ans qui est Dar Assafa". Dar Assafa est une société de financement lancée en 2010 spécialisée dans la finance alternative. "Nous avons contribué à l’émergence de la finance participative en faisant la promotion de cette finance et en éduquant le marché et vulgarisant ses concepts", insiste Youssef Baghdadi.

L'expérience Dar Assafa permet au groupe de se lancer avec l’ouverture de plus de 20 agences couvrant le territoire national au lendemain de l’obtention des conventions de comptes. "Nous avons eu notre agrément et nous n’avons pas communiqué. Pourquoi communiquer pour m’afficher comme le leader? Je le suis déjà! Est-ce pour se positionner par rapport à une clientèle? Les clients nous connaissent… nous n’avions donc aucune raison de nous précipiter", lâche-t-il. Le président du directoire d'Assafa Bank affirme avoir choisi la "voie de la retenue" pour "donner de la crédibilité à tout le secteur". "On parle de finance participative depuis tellement longtemps que ce serait dommage de se lancer alors que tout n’est pas encore ficelé. Cela ne contribuera qu’à frustrer les clients", estime-t-il.

Lors de cette conférence, la nouvelle banque a dévoilé son logo "fruit d’une inspiration née de l’insigne 'Barakat Mohamed', un héritage spirituel des premiers musulmans d’Essaouira", remarque contre confrère Medias24.

Dans une interview accordée à nos confrères de La Nouvelle Tribune, Youssef Baghdadi avait évoqué en février l'ambition d'ouvrir une trentaine de nouvelles agences pour la seule année 2017. Il compte capitaliser sur l'expérience acquise: "la future banque participative du groupe Attijariwafa bank profitera naturellement de l’expertise métier, de la connaissance du marché et du réseau de distribution de la société de financement Dar Assafaa", avait-il assuré, promettant ainsi que la nouvelle banque participative aura les moyens de ses ambitions.