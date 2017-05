Lamia Boutaleb: "J’ai un bac marocain et je m'exprime parfaitement en darija"

Lamia Boutaleb, secrétaire d’État auprès du ministère du Tourisme, préfère passer outre les critiques et railleries dont elle a fait l'objet après sa première intervention au Parlement.

La première intervention au parlement de Lamia Boutaleb, nouvelle secrétaire d’État au Tourisme, n’a pas manqué de faire jaser sur la toile. Répondant le 9 mai à une question orale sur le tourisme intérieur, la ministre RNI semblait confuse et mal à l'aise lors de son intervention en langue arabe.

Le malaise dure moins de 3 minutes sous le regard amusé de certains élus et du président de la séance parlementaire. Depuis cette prestation, Lamia Boutaleb préfère ignorer les critiques et railleries dont elle a fait l’objet sur Internet. "Je préfère ne pas m’attarder sur ce genre de futilités. Ce n’était rien du tout. J’ai un bac marocain et je m'exprime parfaitement en darija", nous confie la secrétaire d'État. Pour Lamia Boutaleb, "il serait plus constructif de dépasser cet épisode et de parler de vrais sujets et de ce qu’on prépare pour le département du tourisme".

Inconnue du grand public jusqu’à cette intervention au parlement qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux, Lamia Boutaleb fait ses premiers pas en politique sous les couleurs du parti de la colombe.

Ancienne banquière d’affaires, elle est notamment titulaire d'une licence en finance et gestion de l’École des Hautes études commerciales (HEC) de Lausanne, et d'un MBA de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie. Elle a travaillé à la Banque mondiale au sein de la Société financière internationale (SFI) avant d’intégrer en 2000, le groupe Wafabank. Elle a également effectué un passage de deux ans entre 2007 et 2009 à l’OCP comme conseillère du PDG Mustafa Terrab. Dans la foulée, elle devient la PDG de la banque d’affaires Capital Trust Group, qu’elle a fondée avec Saad Kettani et Anas Oucharif.