Pourquoi un avion de la RAM a fait demi-tour après avoir décollé de Casablanca ?

Un vol Casablanca-Paris assuré par un avion de la RAM a rebroussé chemin quelques minutes après son décollage. Selon la RAM, l’avion a fait demi-tour « afin de procéder à des vérifications techniques ».

Le Boeing 767 de la RAM assurant la liaison entre Casablanca et Paris a été contraint de faire demi-tour, le 25 décembre, quelques minutes après son décollage de l’aéroport Mohammed V, selon le témoignage d’un passager à bord. D’après des tweets publiés, la raison de ce demi-tour est « l’éclatement du pare-brise. »

D'après un passager à bord le B767 de la @RAM_Maroc a été victime d'un bris de pare brise cockpit @flightradar24 pic.twitter.com/WrymyJD2Nf — Usain (@Hyperconnard) December 25, 2016

J'y suis. Pare brise côté commandant éclaté. https://t.co/RQPJefYX6h — Fadel Abdellaoui (@fadelabdellaoui) December 25, 2016

Le passager raconte également que l’avion a fait « une chute violente d’altitude » au moment où il s’apprêtait à faire le demi-tour.

Immédiatement après on a entamé la descente (en nous éloignant de Casa). La on commence à flipper. Cest après 3 minutes qu'il fait demi tour — Fadel Abdellaoui (@fadelabdellaoui) December 25, 2016

J'ai vraiment pensé à un moment qu'on allait crasher — Fadel Abdellaoui (@fadelabdellaoui) December 25, 2016

Contactée par Telquel.ma, une source proche de la compagnie aérienne a démenti l’information selon laquelle le retour de l’avion serait dû à un « éclatement de pare-brise. » « Lorsque le commandant a décollé, le poste commande a signalé quelques minutes plus tard, la nécessité de faire des vérifications techniques » explique notre source qui précise qu’il s’agit d’une procédure « normale et ordinaire ». « Le commandant a fait demi-tour mais à aucun moment la sécurité des passagers de l’avion n’a été mise en cause », a-t-il rassuré.

Les passagers on été pris en charge par la RAM, qui a mis à leur disposition un autre avion. « Au lieu d’attendre que la vérification soit terminée et au risque que ça prenne du temps, on a mobilisé pour les passagers un autre avion pour les acheminer vers leur destination finale qui est Paris » précise la source qui ajoute que les passagers « sont arrivés à Paris avec un retard estimé à deux heures et demi».

Le passager témoin de la scène a, par ailleurs déploré le manque d’assistance et d’information des autorités de la compagnie nationale