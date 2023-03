Présidence de la CGEM : la candidature de Chakib Alj et Mehdi Tazi validée pour un deuxième mandat

Après avoir pris connaissance du rapport du comité de suivi électoral, institué selon l’article 7.2 du règlement intérieur de la Confédération, le CA a validé la candidature du binôme Chakib Alj et Mehdi Tazi, candidats respectivement aux postes de président et vice-président général, qui répond à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les statuts et le règlement intérieur de la CGEM, indique un communiqué de la Confédération.

Ce Conseil d’administration a également été l’occasion pour Alj et Tazi de présenter le bilan du mandat 2020-2023 qui était marqué par une conjoncture économique mondiale inédite engendrant des défis de taille pour les entreprises, indique la même source.

(avec MAP)