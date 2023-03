Le Maroc parmi le Top 5 des pays qui comptent le plus de personnes fortunées en Afrique

Selon le rapport, le Maroc a enregistré une progression de 28 % de 2012 à 2022 en termes de particuliers fortunés. Actuellement, le royaume compte quatre milliardaires (en dollars), 28 centi-millionnaires, soit ayant un patrimoine de 100 millions de dollars ou plus, et 5800 individus ayant plus d’un million de dollars de patrimoine.

Selon la même source, les 5 marchés les plus influents du continent comptent l’Afrique du Sud à la première place, l’Égypte à la seconde place, le Nigéria, le Kenya et le Maroc respectivement à la 3e, 4e et 5e place. Ces marchés, précise le rapport, représentent 56 % des particuliers fortunés et plus de 90 % des milliardaires en Afrique.

Par ailleurs, le rapport ajoute que le nombre de millionnaires en Afrique devrait augmenter de 42 % durant les 10 prochaines années, pour atteindre environ 195.000 individus d’ici 2032.

Casablanca parmi les villes les plus fortunées

La capitale économique se trouve à la 7e place des villes africaines les plus riches en nombre de fortunés, avec 2800 millionnaires. S’agissant de la catégorie des individus ayant un patrimoine atteignant le milliard, la ville en compte 2, et 14 centi-millionnaires.

Le guide du secteur de la richesse et du luxe en Afrique, New World Wealth, publié chaque année par Henley & Partners, est un rapport qui fournit un examen complet de la richesse privée en Afrique, y compris les tendances des particuliers fortunés, du luxe et de la gestion de patrimoine, ainsi que des informations d’experts sur l’investissement en Afrique, le secteur de la migration des investissements et la mobilité économique sur le continent.