L’artiste plasticien Mohamed (Moa) Bennani n’est plus

Natif de Tétouan, le défunt, considéré comme l’un des plus grands artistes plasticiens marocains, a entamé sa carrière artistique avec une première exposition à Tanger à la fin des années 1970.

Après des études à l’université Al Quaraouiyine de Fès, le regretté a décroché en 1962 une bourse d’étude à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, d’où il est sorti avec une licence en beaux-arts, dessin et sculpture. Il a également vécu et travaillé à Paris dans le cadre d’une résidence artistique.

Mohamed Bennani a participé à de nombreuses expositions au Maroc et à l’étranger et ses œuvres sont exposées dans les musées les plus renommés de par le monde.

En 2008, il a été décoré du wissam royal de l’Ordre d’officier à l’occasion de l’inauguration de la Bibliothèque nationale du Royaume.

