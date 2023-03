Décès d’Abdallah El Amrani, l’une des figures du journalisme au Maroc

Abdallah El Amrani, originaire de Ouezzane, était revenu au Maroc après des études de journalisme à Tunis. Il est devenu l’une des figures de la profession.

Directeur régional du bureau de la MAP à Casablanca dès 1975, le journaliste quitte le secteur public pour créer sa propre entreprise de communication et contribuer au lancement d’événements économiques et culturels tels que la Foire internationale de Casablanca et le Festival international de Tétouan.

Abdallah El Amrani a fondé des médias francophones, notamment L’Économiste du Maghreb et l’hebdomadaire La Vérité, et arabophones, Addar Al Baida et Al Massir.

Le regretté, qui remportait en 2014 le Grand Prix national de la presse au Maroc, avait également signé un roman, L’homme qui tua la lune.

(avec MAP)