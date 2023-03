Conflit israélo-palestinien : quatre Palestiniens tués à Jénine dans un raid militaire israélien

En outre, vingt-trois personnes blessées ont été hospitalisées, dont cinq dans un état grave, selon le ministère qui a identifié les quatre morts comme s’appelant Omar Awadin, 16 ans, Nidal Khazim, 28 ans, Youssef Chrim, 29 ans et Louay Sghir, 37 ans.

“Les forces de sécurité [israéliennes] sont en opération en ce moment dans le camp [de réfugiés palestiniens] de Jénine”, à indiqué l’armée dans un communiqué publié vers 15 h 40 (13 h 40 GMT), sans plus de précisions.

Sollicitée par l’AFP, elle n’a pas indiqué si elle se trouvait toujours sur place à 17 h (15 h GMT).

Ce nouveau drame survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence, notamment depuis l’entrée en fonctions fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, sous la conduite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le nord de la Cisjordanie, bastion de groupes armés où l’armée israélienne multiplie les opérations depuis bientôt un an, concentre les violences.

Le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, a promis jeudi que le “crime” commis à Jénine ne “restera pas sans réponse”.

Autre groupe armé palestinien, le Jihad islamique a assuré qu’Israël “paiera le prix de ces crimes”.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 85 Palestiniens parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs, 12 civils dont trois mineurs et un policier israéliens, ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Une rencontre sur le conflit est organisée dimanche à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec cinq pays, a indiqué jeudi le ministre des Affaires civiles palestiniens, Hussein el-Cheikh, sans plus de précisions.

Dimanche, trois combattants avaient été tués dans un échange de tirs avec des soldats israéliens près de Naplouse, également dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Ils étaient membres du Repaire des Lions, selon ce groupe armé ayant émergé en 2022 à Naplouse.

La semaine dernière, deux Palestiniens, dont un adolescent, ont été tués par des tirs israéliens dans le nord de la Cisjordanie, au lendemain d’un attentat palestinien qui avait fait trois blessés à Tel-Aviv.

En Israël, l’armée a annoncé mercredi avoir tué lundi un “terroriste” qui portait une ceinture explosive et qui est soupçonné de s’être infiltré depuis le Liban. Elle a évoqué une possible implication du mouvement chiite libanais Hezbollah.

(avec AFP)