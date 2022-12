Cisjordanie occupée : l’armée israélienne admet avoir tué une Palestinienne de 16 ans

En début de journée, le ministère palestinien de la Santé avait fait état du décès de Jana Zakarna, 16 ans, d’une balle dans la tête tirée par les forces israéliennes lors d’un raid dans le camp de Jénine, qui a mené à des échanges de tirs avec des combattants locaux.

Et Hussein al-Cheikh, un ténor de l’Autorité palestinienne, avait demandé une enquête “immédiate” sur “l’exécution” de l’adolescente dont les funérailles ont réuni des centaines de personnes en journée.

“Au terme d’une enquête préliminaire, nous avons conclu que la jeune fille a été tuée par des tirs non intentionnels des soldats visant des hommes armés sur un toit dans ce secteur”, a indiqué dans un communiqué l’armée israélienne.

Selon sa famille, l’adolescente se trouvait sur le toit de sa maison lors des échanges de tirs et a été retrouvée morte après le retrait des forces israéliennes.

“Elle est montée (sur le toit) pour chercher son chat et n’est jamais revenue. Alors, son frère est monté la chercher, il a ouvert la porte et a trouvé Jana allongée ici sur le dos”, a raconté à l’AFP Yasser Mahmoud Zakarna, 28 ans, l’oncle de l’adolescente. “Elle a été touchée à la tête, au visage et deux fois dans la poitrine”, a-t-il ajouté.

Mea culpa

Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz a de son côté affirmé “être désolé pour sa mort, comme pour tout décès de personnes non impliquées dans le terrorisme”.

Deux autres Palestiniens ont par ailleurs été blessés lors de ce raid, a précisé le Croissant-Rouge palestinien.

Selon l’armée israélienne, des suspects avaient “lancé des explosifs et tiré intensivement sur les soldats” lors d’une opération ayant mené à l’arrestation de trois suspects. “Les soldats ont répondu par des tirs réels en direction des suspects armés”, a ajouté l’armée.

Depuis mars et avril derniers, les forces israéliennes ont mené plus de 2000 raids en Cisjordanie occupée, des opérations qui donnent lieu fréquemment à des affrontements avec la population ou des combattants palestiniens.

Au total, au moins 150 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, en Israël et à Jérusalem. Israël occupe Jérusalem-Est également depuis 1967.

Ces violences se sont concentrées dans les secteurs de Naplouse et Jénine, bastions des factions armées palestiniennes.

Plus de 40 Palestiniens ont été tués pendant des opérations israéliennes cette année dans le seul secteur de Jénine, incluant de nombreux combattants mais aussi la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera Shireen Abu Akleh.