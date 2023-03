Les sécheresses et les inondations s’aggraveront dans le monde à cause du réchauffement, confirme une étude

Les scientifiques, basés aux États-Unis, ont eu recours à une méthode innovante, recourant à des données récoltées par satellites pour étudier les événements hydroclimatiques extrêmes. Les études s’appuyaient jusque là essentiellement sur les chiffres des précipitations.

Dans une étude publiée dans la revue Nature Water, les chercheurs ont utilisé des données sur les années 2002-2021 pour mieux quantifier l’impact, déjà connu en théorie mais mal mesuré, du réchauffement climatique sur ces événements extrêmes.

“L’intensité totale des événements extrêmes a été fortement corrélée avec les températures moyennes mondiales”, plus qu’avec tout autre facteur climatique (par exemple le phénomène El Niño/La Niña), concluent les auteurs.

Cette intensité se réfère à l’étendue, la durée et la sévérité des événements. Depuis 2015, la fréquence des événements les plus extrêmes a par ailleurs grimpé à 4 par an, contre 3 par an sur les 13 années précédentes.

Pour Matthew Rodell, de la NASA, coauteur de l’étude, “cela suggère que pour le futur, alors que le monde continue à se réchauffer, nous pouvons nous attendre à voir des épisodes plus fréquents et plus sévères de sécheresse et de précipitations”.

Le monde s’est déjà réchauffé de près de 1,2°C depuis l’ère pré-industrielle sous l’effet de l’activité humaine et notamment de l’utilisation de combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon. Sans un renforcement des politiques actuelles, le monde se dirige selon les experts climat de l’ONU (Giec) vers un réchauffement de +3,2°C d’ici 2100.

“On avait prédit que les sécheresses et les inondations allaient devenir plus fréquentes et graves avec le changement climatique mais cela était difficile à mesurer”, a souligné Matthew Rodell.

Le lien était jusqu’à présent fondé sur des modèles climatiques et un constat : l’air chaud se traduit par plus d’évaporation en période de sécheresse mais permet aussi à des masses d’eau plus importantes de se déplacer lors d’épisodes de précipitation.

L’étude fournit désormais des “preuves solides” du lien avec le réchauffement, en se fondant sur des observations satellitaires récoltées sur les réserves d’eau terrestres, sur la terre et à la surface de celle-ci, estime le chercheur.

Au niveau national, le Maroc a déjà élaboré son Plan Climat National 2020-2030 (PCN) qui vise à asseoir les fondamentaux d’un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Mais est-il suffisant ?

