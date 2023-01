Malgré la pluie, le Maroc toujours assoiffé

Le Maroc est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde et se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue fixé à 500 m3 par personne et par an. L’incidence et la gravité croissante des sécheresses constituent déjà une source majeure de volatilité macroéconomique et une menace pour la sécurité alimentaire nationale”. Tel est le constat lapidaire émis par le pool d’experts derrière le dernier rapport climat et développement du Groupe de la Banque mondiale (CCDR), dédié au Maroc et paru en octobre dernier.

“Nous vivons une situation de grande pénurie d’eau. Et cette situation n’est pas une surprise ; on savait qu’elle allait arriver…” Livre blanc sur les ressources en eau au Maroc

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Le stress hydrique suscite la frayeur des Marocains toutes catégories sociales confondues, qu’ils soient d’origine rurale ou citadine. Les récentes précipitations combinées à l’effet…