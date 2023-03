Au Maroc, seulement 29% des personnes bancarisées sont des femmes

Sur le plan de la bancarisation, la détention d’un compte bancaire demeure marquée par un net écart entre les deux sexes : 71 % des bancarisés âgés de 15 ans et plus sont des hommes et 29 % des femmes”, précise le HCP dans une note d’information publiée à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, célébrée cette année sous le thème “Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes”.

Dans sa note, le HCP rappelle que le programme mondial des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 accorde une place centrale à l’égalité entre les deux sexes, une thématique transversale présente au niveau des 17 ODD de l’Agenda 2030, et à laquelle est consacré le cinquième objectif dédié spécifiquement à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des filles et des femmes.

L’organisme rappelle également que le Maroc est l’un des premiers pays qui ont présenté pour une deuxième fois, en l’espace de 5 ans, leurs rapports nationaux sur la mise en œuvre des ODD au forum politique onusien de haut niveau pour le développement durable, et des rares pays qui ont élaboré de rapports régionaux sur les ODD.

En outre, ladite note fait état d’une amélioration de l’accès des femmes aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), indiquant qu’entre 2015 et 2020, la part des femmes, âgées de 5 ans et plus, possédant un téléphone mobile est passée de 92,2 % à 94,9 %. Pour les hommes, cette part est passée de 95,5 % à 96,4 % sur la même période.



