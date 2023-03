Maroc–États-Unis : le Chef d’État-Major des armées américain Mark Milley, en visite officielle à Rabat

Le partenariat militaire stratégique qui unit le Maroc et les États-Unis a fait l’objet d’une attention toute particulière ce dimanche à Rabat. Mark Milley, reçu successivement par Abdellatif Loudiyi, ministre de la Défense et Belkhir El Farouk, le Général des Corps d’Armée, a exprimé l’importance de la coopération Maroc–États-Unis au niveau non seulement de la région, mais plus largement de tout le continent africain.

Il a, à cet égard, mis en avant la profondeur des relations existant entre les deux pays depuis plus de deux siècles, exprimant la volonté de son pays de consolider et d’élargir ses relations avec le royaume, qui a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis, a-t-il rappelé.

Le général d’armée Mark Milley s’est en outre félicité des relations militaires “fortes, concrètes et excellentes” unissant les États-Unis et le Maroc, citant en ce sens les manœuvres de l’African Lion qui se déroulent depuis près de 20 ans et qui ont prouvé leur efficacité, ainsi que de nombreuses autres questions liées à la sécurité régionale.

Des relations consolidées par un partenariat militaire stratégique régi par un important arsenal juridique, notamment la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 signée en octobre 2020, à l’occasion de la visite au Maroc du Secrétaire américain à la défense.

Abdellatif Loudiyi, ajoute-t-on, a évoqué la déclaration tripartite signée entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d’Amérique et Israël en décembre 2020 devant le roi Mohammed VI, venant renforcer la paix et la stabilité en Afrique du Nord et en Moyen-Orient. Il a aussi salué la reconnaissance des États-Unis d’Amérique de la souveraineté entière du royaume sur son Sahara.

Mark Milley a également félicité le rôle important joué par le Royaume du Maroc sous le leadership du roi Mohammed VI, en tant qu’acteur de stabilité et de paix en faveur de l’Afrique et du Moyen-Orient. Il désigne à ce propos le Maroc comme “un pays stable dans un continent et une région en quête de stabilité”.

(avec MAP)