Maroc-Palestine: Le CESE s'allie au Conseil économique et social palestinien

Ce mémorandum d’entente a été signé lors d’une rencontre entre le président du CESE, Ahmed Reda Chami, et une importante délégation palestinienne conduite par le Dr Ahmed Majdalani, président du Conseil économique et social de l’Etat de Palestine, qui a été accompagné de l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, indique un communiqué du CESE.

M. Ahmed Réda Chami, Pdt du @CESEMaroc, accompagné de M. Younes Benakki, SG du CESE, a reçu, auj’, une délégation palestinienne conduite par Dr. Ahmed Majdalani, Pdt du CES de Palestine, accompagné de M. Jamal Al-Shobaki, Ambassadeur de l’État de Palestine auprès du Maroc.

1/2 pic.twitter.com/kR6RswgqAh — CESE Maroc (@CESEMaroc) March 3, 2023

D’après ce même communiqué, ce MoU compte parmi ses objectifs le partage des expertises et des meilleures pratiques entre les conseils marocain et palestinien, ainsi que l’augmentation du rythme de la force de proposition aussi bien dans le cadre du travail bilatéral que multilatéral, en particulier via l’Union des Conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires, fondateurs de cette union et membres de son conseil d’administration.

Cette rencontre a été aussi l’occasion de discuter du développement économique et social dans les deux pays, à la lumière du contexte actuel et des changements aux niveaux régional et international, ainsi que des rôles que peuvent jouer les deux conseils marocain et palestinien à travers leur coopération et coordination pour aboutir aux approches nécessaires à traiter les questions et les problématiques imposées par ce contexte et ces changements, notamment ceux climatiques, en plus de la durabilité et la résilience des économies, les défis de sécurités hydrique, alimentaire et énergétique.

Elle a également permis de présenter les expériences et méthodologies de travail de chaque conseil permettant d’enrichir et d’aider les politiques publiques et les choix de développement, tout en associant les acteurs institutionnels, économiques, sociaux et de la société civile, ainsi que de mobiliser les consultations citoyennes.

(Avec MAP)