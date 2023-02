Racisme : 91% des personnes noires se disent discriminées en France

Neuf sur dix. C’est le nombre de personnes noires qui disent être victimes de discrimination raciale dans leur vie de tous les jours en France métropolitaine, 91 % précisément, d’après le deuxième baromètre du Cran réalisé récemment avec l’entreprise de sondage Ipsos et dévoilé par les médias de l’Hexagone.

Ainsi, sur un échantillon de 807 personnes représentatif de la population française noire ou métisse d’ascendance noire âgée de 18 ans et plus, 9 personnes noires interrogées sur 10 répondent avoir la sensation de subir des discriminations raciales dans leur vie quotidienne : 25 % d’entre elles considèrent même que cela arrive “souvent”, 44 % “de temps en temps” et 22 % “rarement”.

Selon le baromètre, ces faits de discrimination peuvent survenir partout, mais c’est dans l’espace public qu’ils sont les plus prégnants. À la question “où rencontrez-vous le plus souvent ces discriminations liées à votre couleur de peau ?”, 41 % des répondants relèvent que cela arrive dans la rue ou les transports en commun, 31 % sur leur lieu de travail, 21 % dans des magasins et 14 % en milieu scolaire.

L’enquête soulève également que les personnes noires sont toujours deux fois plus contrôlées par la police que la population française dans son ensemble. Concrètement, 49 % des personnes noires ou métisses d’ascendance noire interrogées disent avoir été contrôlées au moins à une reprise par la police au cours des 12 derniers mois, plus du double que l’ensemble des Français (23 %).

Pour rappel, le Conseil représentatif des associations noires (Cran) est une fédération d’associations françaises, dont l’objet est de défendre les populations noires de France, d’origine africaine ou antillaise, contre les discriminations dont elles sont victimes.

(avec MAP)