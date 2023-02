Enclaves espagnoles: Reprise des transits de marchandises à Sebta et Melilia

Dans des communiqués de presse distincts relayés par l’agence de presse espagnole EFE, les délégations gouvernementales des deux enclaves espagnoles ont indiqué que ces nouvelles expéditions commerciales ont incorporé des « solutions à de nombreuses difficultés techniques » détectées lors de l’essai pilote réalisé avec succès le 27 janvier.

Après ce « jalon » de l’ouverture inédite d’un bureau de douane à Sebta et de la réouverture de celui de Melilia depuis sa fermeture le 1er août 2018, le gouvernement espagnol souligne qu’il a travaillé à l’adaptation des infrastructures techniques et bureaucratiques aux besoins requis par un passage douanier de ces caractéristiques, ce dans le but de « progresser vers une normalisation complète dans laquelle les deux pays travaillent ensemble », conformément au calendrier qu’ils ont fixé lors de la réunion de haut niveau (RHN) les 1er et 2 février.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères s’est également félicité dans un communiqué de ces deux nouvelles opérations, avec lesquelles « des progrès sont réalisés sur la feuille de route prévue vers une normalisation complète, progressive et graduelle, à laquelle les deux pays s’étaient engagés afin de favoriser les échanges commerciaux et de faire face au commerce atypique qui avait lieu à ces postes frontaliers ».