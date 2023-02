[DOSSIER] Russie-Ukraine : le bilan d'une année de guerre

C omment l’Ukraine a réussi à briser l’élan russe

L’Ukraine a réussi, à la surprise générale, à stopper l’offensive russe. Et ce, grâce à une stratégie qui remonte à la Guerre froide… En voici les principes, et les leçons qu’on peut en tirer.

Oussama Tayebi : “Un scénario autre qu’une victoire ukrainienne serait considéré comme un échec de l’administration Biden”

Oussama Tayebi, spécialiste en relations internationales au sein de l’Unité de veille et d’analyse stratégique du Policy Center for the New South (PCNS), revient pour TelQuel sur les enseignements que l’on peut tirer d’une année de guerre en Ukraine et son impact sur le mode de gouvernance mondial.

Russie-Ukraine : à qui profite la guerre ?

Il y a un an jour pour jour démarrait la guerre en Ukraine. Défiant tout les pronostics, l’armée ukrainienne a réussi à tenir, occasionnant au passage de sérieux dégâts à l’armée russe, notamment grâce à un soutien des pays occidentaux.

Défense : le défi du retour des conflits de haute intensité pour les FAR

Le conflit en Ukraine a remis à l’ordre du jour la guerre de haute intensité. Une nouvelle donne stratégique qui est loin de se limiter aux confins de l’Europe de l’Est et qui doit être prise en compte par les Forces armées royales. Analyse.