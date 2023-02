Comment l’Ukraine a réussi à briser l’élan russe

Le 24 février 2022, il y a tout juste un an commençait “l'opération militaire spéciale” de la Russie en Ukraine. Censée durer quelques jours seulement, elle est devenue le premier conflit de haute intensité entre deux armées régulières à se jouer en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car l'Ukraine a réussi, à la surprise générale, à stopper l'offensive russe. Et ce, grâce à une stratégie qui remonte à la Guerre froide... En voici les principes, et les leçons qu'on peut en tirer.

Par Amine Ater