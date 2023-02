Maroc Telecom : distribution de 1,9 milliard de dividendes

En dépit du contexte réglementaire, de l’intensité concurrentielle et des effets de la crise économique internationale sur l’inflation, le Groupe Maroc Telecom termine l’année 2022 en ligne avec ses objectifs opérationnels et financiers.

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 35,7 MMDH en 2022, en légère baisse de 0,2 % (-0,5 % à taux de change constant).

Pour l’année 2023, le Groupe Maroc Telecom prévoit, à périmètre et change constants, un chiffre d’affaires stable, un résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) stable et des acquisitions d’immobilisations (CAPEX) d’environ 20 % du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

Ces perspectives se basent sur les évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, précise le communiqué.

(avec MAP)