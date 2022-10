Maroc Telecom : hausse du chiffre d’affaires et du nombre de clients à fin septembre 2022

Les activités à l’international poursuivent leur croissance et enregistrent une hausse de 1 % (+1,5 % à taux de change constant) et compensent la légère baisse des activités au Maroc (-0,5 %), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Les activités au Maroc ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2022, un chiffre d’affaires de 14,80 MMDH, en léger retrait (-0,5 %) par rapport à 2021.

Les activités fixe et internet réalisent un CA de 7, 24 MMDH, en hausse de 2,6 % tirées principalement par la Data (+7,6 %) et les services FTTH (+36,8 %) compensant la baisse de la Voix. Le CA mobile ralentit sa baisse à 2,9 % et atteint 8,93 MMDH au 30 septembre 2022, précise l’opérateur.

À l’international, le CA du groupe enregistre une hausse de 1 % (+1,5 % à taux de change constant) et s’établit à 12,801 MMDH à fin septembre grâce à la poursuite de la bonne dynamique de la data mobile (+29,1 % à taux de change constant).

Hors baisse des terminaisons d’appels, le chiffre d’affaires des filiales est en hausse de 2,5 % à taux de change constant.

Le chiffre d’affaires consolidé Groupe s’est quant à lui amélioré de 0,3 %, tiré par un effet de saisonnalité estivale au Maroc (+2,8 % au T3 2022) et par une progression des activités des filiales de 1,5 %.

3,9 % de clients en plus

Le nombre de clients du Groupe Maroc Telecom a atteint près de 76 millions à fin septembre 2022, en croissance de 3,9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Au Maroc, le parc Mobile s’établit à 19,9 millions de clients au terme des neuf premiers mois de 2022, en légère baisse de 0,5 % par rapport à septembre 2021, fait savoir la même source.

Concernant le parc Fixe, il baisse de 2,3 % sur un an et enregistre près de 2 millions de lignes à fin septembre 2022, alors que le parc Haut Débit compte 1,7 million d’abonnés, avec un parc FTTH en forte croissance (+39,7 %).

À l’international, le parc Mobile a atteint 51.548.000 clients, répartis sur le Burkina Faso (11.021.000), la Côte d’Ivoire (10.534.000), le Mali (9.163.000), le Tchad (5.444.000), le Bénin (5.371.000), le Niger (2.849.000), la Mauritanie (2.642.000), le Togo (2.771.000), le Gabon (1.536.000) et la Centrafrique (216.000).

Le parc Fixe, lui, s’est chiffré à 362.000 abonnés, répartis sur le Mali (191.000), le Burkina Faso (76.000), la Mauritanie (57.000) et le Gabon (39.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 153.000 clients.

La contribution des filiales africaines aux résultats du groupe reste significative, relève le groupe, notant qu’elles maintiennent une dynamique positive dans un environnement macroéconomique, concurrentiel et réglementaire difficile.

En parallèle, la bonne gestion des coûts permet d’améliorer la profitabilité du groupe, souligne l’opérateur, ajoutant qu’il s’appuie sur « la qualité de son réseau et de ses services » et maintient sa « politique d’investissement efficiente » qui lui permet d’accompagner le développement des usages dans tous les marchés où il opère.

(avec MAP)