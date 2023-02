Industrie pharmaceutique : Laprophan ouvre son capital

L’industriel pharmaceutique marocain Laprophan a annoncé ce mardi 21 février la signature d’un protocole d’investissement avec un consortium d’investisseurs mené par Mediterrania Capital Partners (MCP) pour une augmentation de capital de plus de 750 millions de dirhams pour une prise de participation minoritaire, annonce Laprophan dans un communiqué.

“Depuis son retour à la tête de l’entreprise en juin 2020 puis sa prise de contrôle majoritaire, Dr Farid Bennis a pour ambition de redonner sa place au pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine”, indique la même source.

“Nous sommes convaincus que ce partenariat avec des investisseurs prestigieux contribuera à répondre efficacement aux besoins de santé publique de notre pays tout en renforçant nos positions à l’international”, a déclaré le PDG de Laprophan, cité dans le communiqué.

Pour sa part, Hatim Ben Ahmed, managing partner et co-fondateur du fonds de capital-investissement MCP, s’est félicité de cette prise de participation “au sein du leader historique de l’industrie pharmaceutique marocaine et d’un secteur prioritaire de l’économie, vital pour la souveraineté sanitaire du Maroc”.

La réalisation effective de cette opération est soumise à l’accord préalable du Conseil de la concurrence. Elle a été menée avec la participation d’institutions financières internationales telles que Proparco, FMO et DEG, et vise à permettre à Laprophan d’accélérer sa croissance et de renforcer sa position sur les marchés national et international.

Employant près de 1000 personnes, Laprophan commercialise plus de 400 produits couvrant la majeure partie des aires thérapeutiques.