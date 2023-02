Qatargate : le Parlement européen s’apprête à voter une nouvelle résolution défavorable au Maroc

Depuis décembre dernier, le Parlement européen est ébranlé par le Qatargate, un scandale de corruption visant des députés européens et qui impliquerait le Qatar, mais aussi le Maroc. Une polémique qui s’inscrit en toile de fond de la crise sourde qui secoue les relations entre Rabat et Paris. Une guerre d’influence qui se joue en partie dans les couloirs du Parlement européen et qui devrait atteindre un nouveau palier de tensions avec le vote programmé ce jeudi 16 février par les eurodéputés sur une nouvelle résolution à l’encontre du royaume.

Dans cette nouvelle mesure, “le Parlement européen exprime toutefois à nouveau sa profonde inquiétude face aux allégations de corruption de la part des autorités marocaines. Le Parlement européen demande également la mise en œuvre des mêmes mesures à l’égard des représentants du Maroc”, peut-on lire dans le document de séance que nous avons pu consulter. Le Parlement européen y réaffirme “sa…