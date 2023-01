Parlement marocain : majorité et opposition dénoncent une ingérence européenne

Lundi 23 janvier, il est à peine 13h à Rabat et l’agitation parlementaire est déjà vive. Dans le couloir en marbre à la moquette rouge vif qui mène vers la grande salle de la Chambre des représentants, la plus spacieuse du parlement, la foule des élus est déjà dense. Tous les présidents et représentants des différents groupes parlementaires, de la gauche à la droite, sont présents. Dans une demi-heure aura lieu l’ouverture d’une séance plénière conjointe des députés et des conseillers pour “évaluer” la résolution du parlement européen du 19 janvier. Ce jour-là, l’institution législative s’était majoritairement prononcée contre le Maroc concernant “la situation des droits de l’homme dans le royaume” et notamment le respect de “la liberté d’expression et la liberté des médias”, citant les cas de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner