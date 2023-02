L’ambassadeur de France au Maroc : “La résolution du Parlement européen n’engage aucunement la France”

Fraîchement nommé ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier mise sur sa connaissance intime du royaume et sa maîtrise des dossiers économiques et politiques pour redonner de l’élan à une relation brisée par un chapelet de malentendus, d’approximations et de maladresses. Pour espérer réussir dans une mission que beaucoup jugent impossible, il se pare d’une ligne de conduite immuable : respecter scrupuleusement les priorités du partenaire marocain. En exclusivité, TelQuel est allé à sa rencontre.