Parlement : séance plénière ce lundi sur la dernière résolution critique du Parlement européen envers le Maroc

Présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, cette plénière sera marquée par les interventions de différentes instances politiques, professionnelles et syndicales représentées au sein des deux chambres du Parlement, pour exprimer leurs positions concernant la dernière résolution du Parlement européen, qui a suscité une large vague d’indignation parmi les différentes instances et organisations nationales.

Dans un communiqué, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait exprimé samedi sa vive condamnation des allégations sans fondements contenues dans la résolution du Parlement européen.

Plusieurs instances politiques et institutionnelles ont également fait part de leur désapprobation du contenu de la résolution du parlement européen, exprimant leur rejet de toute ingérence dans la justice ou toute tentative d’influencer ses décisions.

Ces instances ont, par ailleurs, mis en avant les avancées réalisées par le Maroc sur la voie du renforcement du système judiciaire.

Dans un texte — non contraignant — largement adopté par les députés européens le 19 janvier, le Parlement européen demande aux autorités marocaines de “respecter la liberté d’expression et la liberté des médias”, citant le cas des journalistes arrêtés Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Taoufik Bouachrine.

(avec MAP)