CHAN en Algérie: après les chants racistes, la FRFM dénonce des "agissements malveillants"

On savait que la non-participation du Maroc au CHAN 2023 en Algérie avait un soubassement politique. Mais à l’ouverture de ce tournoi biennal destiné aux joueurs locaux, on découvre des chants racistes adressés par des supporters dans les gradins et qui entachent ce qui devait être une « fête » du football africain.

Des chants racistes scandés lors du match d’ouverture du CHAN 2023 en Algérie 🇩🇿à l’encontre des Marocains.

«Donnez-lui des bananes, donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal» le fils du Mandela depuis l’Algérie appelle à la guerre contre le Maroc pic.twitter.com/ZwNe35J7JS — Ammar khodja (@Ammarkh08631127) January 14, 2023



Dans un communiqué publié sur son site web, la FRMF s’est indignée du « discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération Africaine de Football (CAF) ».

« La FRMF rejette les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d’ouverture à l’égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme », ajoute le communiqué,

La Fédération Royale Marocaine de Football a adressé une correspondance à la CAF qui est appelée à « assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n’ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond ».