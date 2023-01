Rekrute dévoile les 25 meilleurs employeurs de l’année

Lancé par la plateforme de recrutement Rekrute en 2019, le classement des TOP 25 recruteurs de l’année a une nouvelle fois révélé la domination des banques, assurances et du secteur automobile dans le classement des meilleurs employeurs.

En effet, Attijariwafa bank a maintenu, à l’issue de l’année 2022, sa position de numéro 1 pour la troisième année consécutive avec un score de 87 %. Elle est suivie par Bank of Africa, avec un score de 67 %, et BMCI Groupe BNP Paribas en 3e position avec un score de 58 %. Stellantis demeure en 4e position avec un score de 49 % et Groupe Renault occupe toujours la 5e place avec un score de 48 %.

Deux acteurs de la finance ont également fait une entrée “remarquable” dans le classement, indique un communiqué de Rekrute. Il s’agit de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et de Bank Assafa, respectivement à la 7e et 15e position du classement.

D’autres entreprises qui avaient quitté le classement des années précédentes sont de retour en 2022, notamment l’équipementier automobile japonais Yazaki, qui a inauguré en septembre dernier sa 4e usine au Maroc, et s’est hissé à la 12e position du classement.

Les secteurs les plus attractifs

Les secteurs bancaire et automobile dominent le classement avec une attractivité confirmée pour la quatrième fois consécutive. Les centres d’appel maintiennent leur présence parmi les secteurs les plus attractifs et occupent la 3ème place dans le classement. L’aéronautique partage la 4ème place avec l’informatique, en plein essor au Maroc depuis l’accélération de la digitalisation.

Pour dresser ce classement, Rekrute s’est fondé sur des “centaines de millions de requêtes effectuées par 1,5 million de cadres”, indique le communiqué de la plateforme. Sont considérés, pour la note globale des entreprises, l’ensemble des taux de clics et de transformations sur les offres d’emploi, les performances des entreprises sur les réseaux sociaux et sur la plateforme de recrutement, ainsi que l’obtention dans l’année des labels “Feel Good” (créé par Rekrute) ou HappyIndex/AtWork.