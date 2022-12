Industries manufacturières : baisse de 0,2% des prix à la production en novembre

Cette baisse est la résultante de la baisse de 1,2 % des prix de la “Métallurgie”, de 0,6 % de l’“Industrie alimentaire” et de l’“Industrie d’habillement”, de 0,1 % de l’“Industrie chimique” et de 0,3 % de l’“Industrie de textile” et de la “Fabrication de boissons”, indique le HCP dans sa récente note relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Elle s’explique aussi par la hausse de 3 % des prix de la “Fabrication des machines et équipements” et de 0,3 % de la “Fabrication d’équipements électriques”. Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des “Industries extractives”, de la “Production et distribution d’électricité” et de la “Production et distribution d’eau” ont connu une stagnation au cours du mois de novembre 2022.

(avec MAP)