Maroc-Israël : Isaac Herzog remercie Mohammed VI pour avoir protégé les Juifs de l’Holocauste

Cette lettre intervient près de deux ans après que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël le 22 décembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre l’État hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.

Dans sa lettre, Isaac Herzog exprime sa gratitude au roi et à ses sujets “qui, pendant des générations, ont agi pour protéger la sécurité, le bien-être et l’héritage culturel de la communauté juive dans le royaume”.

“Et quand des millions de Juifs ont subi les horreurs de l’Holocauste (…), le roi Mohammed V a fourni un refuge sûr à ses sujets juifs”, a indiqué le président israélien dans la lettre datée du 22 décembre. “Les Juifs marocains se souviennent avec fierté et affection (…) de votre grand-père Mohammed V, dont on se rappellera comme le protecteur (…) des Juifs dans ce royaume”, a-t-il ajouté.

Une première reconnaissance officielle

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mohammed V, qui sera le père de l’indépendance marocaine en 1956, s’était opposé aux lois anti-juives du gouvernement de Vichy, en France, refusant de “s’associer” à ces mesures qu’il désapprouvait.

Selon la présidence israélienne, cette lettre représente la première reconnaissance officielle d’Israël de l’action de Mohammed V envers les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

La présence des Juifs est très ancienne au Maroc, plus de 2000 ans, et a été renforcée par les vagues de réfugiés provenant notamment d’Andalousie au moment de la Reconquista catholique au XVe siècle. Les conflits israélo-arabes successifs, les appels à l’émigration vers Israël et de nombreux départs vers la France et le Canada notamment ont réduit leur présence.