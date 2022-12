Maroc-Allemagne (ONEE-KfW) : trois nouveaux contrats de financement pour 52,6 millions d’euros

Le premier contrat de financement, d’une enveloppe de 28,5 millions d’euros, concerne le Programme d’alimentation en eau potable (AEP) des petits et moyens centres, souligne l’Office dans un communiqué.

Ce programme porte sur l’AEP des centres de Kelaâ, Laattaouia, Tamellalt et des localités avoisinantes et consiste en la réalisation des mesures d’augmentation et de renforcement de la production d’eau potable, de pompage et de transport, précise la même source.

Il concerne également la mise en place d’un système de télégestion des ouvrages du projet d’AEP de la ville de Marrakech à partir du barrage Al Massira ainsi que la réalisation des travaux d’amenée de la ligne électrique pour ce projet et pour le projet d’AEP de la Côte Atlantique.

Quant au deuxième contrat de financement, d’un montant de 21 millions d’euros, il concerne un second programme d’AEP des petits et moyens centres, relève la même source.

Ce programme consiste en la réalisation de mesures dans plusieurs systèmes d’AEP proposés par l’ONEE. Ces mesures visent l’augmentation et le renforcement de la production d’eau potable, y compris le traitement, la sécurisation de l’AEP, le pompage, le transport et le stockage pour couvrir les besoins actuels et futurs des zones desservies ou en extension. Elles concernent également l’amélioration des performances des installations de l’ONEE.

Quant au troisième contrat de financement signé entre l’ONEE et la KfW, il prévoit une aide financière pour des mesures d’accompagnement dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau potable des petits et moyens centres.

Il s’agit d’un don de 3,1 millions d’euros destiné au projet de mise en place du programme de gestion des archives et de la gestion électronique des documents (GED) de l’ONEE — branche Eau.

Avec une contribution financière totale de la KfW de l’ordre de 902 millions d’euros, ces concours financiers interviennent dans la continuité de l’appui de la KfW à l’ONEE, qui remonte à 1981, pour la réalisation de ses objectifs stratégiques dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

(avec MAP)