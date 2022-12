Christophe Lecourtier nommé nouvel ambassadeur de France au Maroc

Vers le dénouement ? Le nouvel ambassadeur nommé par la France au Maroc, Christophe Lecourtier, est arrivé lundi au Maroc en vue d’entamer ses fonctions aux commandes de la représentation diplomatique tricolore à Rabat.

Le nouvel Ambassadeur de France au Maroc, @clecourtier, est arrivé aujourd’hui à Rabat. L’équipe de @AmbaFranceMaroc était réunie pour lui faire bon accueil. Bienvenue, Monsieur l’Ambassadeur ! pic.twitter.com/tS3W0fS598 — Arnaud Pescheux (@ArnaudPescheux) December 26, 2022

La nomination de cet ancien directeur général de Business France (une agence publique chargée de la promotion économique de la France), intervient quelques jours après le déplacement de la cheffe de la diplomatie française au Maroc, lors duquel elle s’est réunie avec son homologue marocain, Nasser Bourita, et a annoncé la fin des restrictions sur les visas accordés aux Marocains.

Alors que le Maroc n’a toujours pas nommé de successeur à Mohamed Benchâaboun (ancien ambassadeur du Maroc à Paris, rappelé par le roi pour prendre les commandes du Fonds Mohammed VI pour l’investissement), Lecourtier vient donc occuper un poste vacant depuis le départ d’Hélène Le Gal fin septembre.

Antérieurement contacté par TelQuel, le politologue français et président de l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE), Emmanuel Dupuy, estime que le profil proposé par Paris a “une vocation très économique, qui a moins le profil d’un ambassadeur et plus le profil d’un VRP de luxe”.

Malgré sa nomination et son arrivée au Maroc, le diplomate français ne pourra entamer officiellement ses fonctions d’ambassadeur qu’après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance auprès du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.