Mohamed Benchaâboun, le Monsieur investissement de Mohammed VI

Le séjour français n’aura été que de courte durée. Le 22 juillet dernier à l’Élysée, Mohamed Benchaâboun a présenté officiellement au président Emmanuel Macron ses lettres de créances en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du roi Mohammed VI auprès de la République française. Moins de trois mois plus tard, le désormais ex-ambassadeur, nommé en décembre 2021, devrait prochainement retourner au royaume, au terme d’une mission diplomatique qui n’aura finalement pas dépassé les dix mois. Car le 18 octobre, le souverain a nommé Mohammed Benchaâboun à la tête du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Une nomination qui semble logique et cohérente aux yeux du gotha économique et financier, tant le nouveau directeur général du fonds a lui-même contribué à sa mise sur orbite.

Rabat-Paris express

Pourtant, le retour de Mohamed Benchaâboun au Maroc laisse dubitatifs plusieurs observateurs des relations diplomatiques, d’autant…