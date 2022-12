Bientôt des timbres spéciaux Lions de l’Atlas

Les amoureux de la philatélie pourront bientôt acquérir, l’émission spéciale à l’honneur des Lions de l’Atlas conçue par Barid Al-Maghrib.

Barid Al-Maghrib se joint également à l’engouement autour des Lions de l’Atlas, après leur exploit lors du dernier mondial au Qatar, en émettant un timbre-poste dédié. « Barid Al-Maghrib en tant qu’entreprise citoyenne s’associe à l’ensemble des marocains pour célébrer ce succès inédit à travers le lancement d’une émission spéciale de timbre-poste sous le thème : Equipe Nationale du Maroc – Dima Maghrib », explique la direction de Barid Al-Maghrib.

Cette émission spéciale sera disponible à la vente dès le 28 décembre prochain, dans le réseau de Barid Al Maghrib et sur internet, via le portail philatélique. « Ce timbre-poste vient ainsi enrichir la collection philatélique consacrée au sport en général et au football en particulier et qui compte plusieurs dizaines de timbres-poste, dont le dernier est celui consacré à l’équipe nationale du Maroc qualifiée pour le Mondial 2018 ».