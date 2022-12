Cinéma : “Le bleu du caftan” de Maryam Touzani dans la shortlist officielle des Oscars

Un nouveau prix international à aller chercher pour Maryam Touzani. Après le Prix de la critique internationale à Cannes, le prix du public au 40e Festival du cinéma méditerranéen Arte-Mare de Bastia, le prix de l’Association grecque des critiques de cinéma et le prix du public au 28e Festival international du film d’Athènes, le film Le bleu du caftan de Maryam Touzani obtiendra-t-il un Oscar ?

Mercredi 21 décembre, le magazine de l’AMPAS, A.frame, a révélé la la shortlist des potentiels nominés aux Oscars en dix catégories : long métrage documentaire, court métrage documentaire, long métrage international, maquillage et coiffure, musique (musique originale), musique (chanson originale), court métrage d’animation, court métrage d’action, effets sonores et visuels.

Le seul film arabe et africain sélectionné

Dans la catégorie dédiée aux longs métrages internationaux, Le bleu du caftan, qui représente le Maroc, fait partie des 15 films shortlistés parmi les 93 qui concouraient au départ. C’est le seul film arabe et africain sélectionné cette année dans cette shortlist.

N’ayant jamais atteint la phase finale de nomination, le cinéma marocain pourrait connaître une première, le 24 janvier 2023, si Le bleu du caftan figure sur la liste finale des nominés. Dans un communiqué, Maryam Touzani se dit “immensément heureuse de cette nouvelle et honorée de pouvoir représenter le Maroc”.

Réalisé par Maryam Touzani, produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, le long métrage raconte l’histoire de Halim et Mina, un couple tenant une boutique de caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son maâlem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Le film parle de transmission, de tradition et d’amour. Au casting, on retrouve Saleh Bakri, Lubna Azabal et Ayoub Missioui.

La cérémonie des Oscars aura lieu dimanche 12 mars 2023 au Dolby Theatre de l’Ovation Hollywood.