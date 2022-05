Maryam Touzani, la réalisatrice qui écrit en images

C’est une belle année pour être à Cannes”, sourit Maryam Touzani. En ce mois de mai, le festival fête ses trois quarts de siècle. Un anniversaire important, célébré entre autres au Grand Théâtre Lumière le 24 mai, lors d’une cérémonie restreinte qui a compté une petite trentaine d’invités. Parmi eux, les réalisateurs Asghar Farhadi, Julia Ducournau, Guillermo Del Toro, et des acteurs tels que Jean Dujardin, Kristen Stewart ou encore Jake Gyllenhaal. Bref, la crème de la crème cannoise, qui a également compté Maryam Touzani et son époux Nabil Ayouch, uniques Marocains conviés à cette prestigieuse cérémonie. Une invitation qui en dit long sur le chemin parcouru par ces deux acteurs essentiels du cinéma national, et qui coïncide avec la sélection du deuxième long-métrage de la réalisatrice, Le Bleu du Caftan, dans la…

