Hydrogène vert : le géant américain CWP Global renforce sa présence au Maroc

Le CEO de CWP Global, Mark W. Crandall, a visité le royaume courant décembre 2022, pour rencontrer son équipe locale qui effectue depuis 2019 des relevés techniques des ressources solaires et éoliennes et qui a entamé les démarches nécessaires en vue d’initier son premier projet baptisé AMUN (15 GW) dans la région de Guelmim-Oued Noun, indique le géant américain dans un communiqué.

Lors de sa visite, Mark Crandall s’est également entretenu avec des acteurs économiques et industriels du Maroc, dans le cadre d’un second projet encore plus important que celui d’AMUN, dans le sud du pays, fait savoir le communiqué.

“Notre conviction est que le royaume sera l’un des acteurs clés de ce nouvel écosystème vert planétaire”

“Le Maroc fait partie des très rares pays à fort potentiel pour la production et l’export de molécules vertes. Selon nos estimations, il pourrait capter entre 5 et 10 % du marché mondial de l’hydrogène vert. Nos installations au Maroc seront des projets de grande envergure — particulièrement dans les provinces du sud”, a déclaré Crandall, lors de sa visite à Casablanca.

“La vision éclairée de Sa Majesté le roi de préparer ‘une offre Maroc’ dans l’hydrogène vert, est extrêmement rassurante pour nous, et renforce notre conviction que le royaume sera l’un des acteurs clés de ce nouvel écosystème vert planétaire”, a-t-il affirmé, à travers le communiqué.

CWP Global est l’un des principaux leaders de développement de projets d’énergies renouvelables dans le monde. À date, CWP Global intervient sur cinq continents, avec une production en opération en Europe et en Australie.

Le groupe comporte principalement CWP H1, la filiale Hydrogène Vert du groupe, CWP Europe, l’un des leaders du développement de projets d’énergies renouvelables en Europe, et CWP Renewables (premier producteur d’énergies renouvelables en Australie), qui vient d’être cédé la semaine dernière pour un montant d’environ 3 milliards de dollars. CWP conserve son activité hydrogène vert en Australie.

