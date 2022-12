Bioénergies : le Maroc va-t-il carburer à l’hydrogène vert ?

Le Maroc sera-t-il une future “hydromonarchie verte” ? Le ministère de la Transition énergétique a publié, il y a plus d’un an, sa feuille de route pour l’hydrogène vert, la première en Afrique et dans le monde arabe, et le parrainage royal vient conforter cette ambition. Car au terme d’une réunion de travail qu’il a présidée, le 22 novembre dernier, à Rabat, Mohammed VI a enjoint les acteurs du secteur d’“élaborer, dans les meilleurs délais, une “Offre Maroc” opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Maroc”.

L’allusion est à peine voilée à la course engagée entre des majors pétrogazières comme les Françaises Total ou EREN, des spécialistes du renouvelable comme l’Australien CWP ou l’Indien Adani…

Des représentants des ministères de…