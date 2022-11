Hydrogène vert : Gaia Energy et H2Pro, un partenariat qui électrolyse le marché

Le temps que l’encre sèche au bas de la feuille, les deux chefs d’entreprise ont peut-être imaginé les perspectives vertes de leur accord qu’ils qualifient en chœur de “stratégique”. L’énergéticien Gaia Energy et la start-up israélienne H2Pro ont signé, le 8 novembre dernier en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh, un accord pour l’implémentation et l’intégration d’électrolyseurs de pointe dans la chaîne de production d’hydrogène vert au Maroc. Sous la coupole du premier pavillon installé par Israël dans une Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, l’accord a été paraphé par Moundir Zniber, le patron de Gaia Energy et Talmon Marco, le PDG de H2Pro, en présence d’une importante délégation maroco-israélienne. Les ministres israéliens de la Coopération régionale et de la Protection de l’environnement, Issawi Frej et Tamar Zandberg, ont participé…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner