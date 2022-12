Guerre en Ukraine : Zelensky attendu à Washington aujourd’hui pour une visite déjà historique

Cette visite souligne que les États-Unis soutiendront l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de l’exécutif américain, dans un communiqué officialisant l’événement.

Ce déplacement, qui sera assorti de l’annonce d’une nouvelle aide américaine qualifiée de “significative” à l’Ukraine, comprenant notamment un système antiaérien Patriot, sonne comme un défi à Vladimir Poutine.

Dans un tweet mercredi matin, le président ukrainien a confirmé qu’il était “en route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense” de l’Ukraine, qu’il rencontrera le président américain et fera un discours devant le Congrès.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

