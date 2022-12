Aérien : signature d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Organisation arabe de l’aviation civile

La signature de ce mémorandum d’entente constitue une étape importante dans l’avancement du partenariat entre la FAA et l’OAAC, indique un communiqué de l’ambassade américaine. Ce mémorandum prévoit d’améliorer les mécanismes de consultation et de coopération dans les domaines de la sûreté, de la navigation aérienne, de la sécurité, de l’environnement et du transport aérien.

Selon la même source, “le nouveau mémorandum d’entente vise également à renforcer la coordination et la collaboration entre l’OAAC et la FAA via le partage d’informations sur les études aéronautiques, en mettant l’accent sur les résultats de recherches et de publications spécialisées”.

Lors d’une cérémonie de signature, présidée par l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, ce dernier a déclaré : “Je suis ravi d’être présent à la signature de ce nouveau mémorandum d’entente entre la FAA des États-Unis et l’Organisation arabe de l’aviation civile (…) Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec l’OAAC afin de promouvoir un système d’aviation mondiale sécurisé, efficace et durable.”