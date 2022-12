Demi-finale Maroc-France : la Une sponsorisée du “Jerusalem Post” fait couler de l’encre

Un fan du Maroc très généreux ou une publicité marocaine ? The Jerusalem Post a attiré l’attention des internautes ce mercredi 14 septembre avec sa couverture sponsorisée soutenant l’équipe nationale pour son match de demi-finale de la Coupe du monde prévu ce soir contre les coqs français.

Selon le rédacteur en chef du média, Yaakov Katz, le sponsor serait un “grand fan de l’équipe du Maroc”. “Annonce en première page dans le Jerusalem Post ce matin. Il semble qu’un de nos lecteurs soit un grand fan de l’équipe nationale marocaine et je peux comprendre : ça a été un plaisir de les regarder jouer. Bonne chance ce soir”, a-t-il écrit sur Twitter.

Front page ad in the ⁦@Jerusalem_Post⁩ this morning. Seems one of our readers is a big fan of the Moroccan national team and I can understand: It has been a pleasure watching them play. Best of luck tonight. pic.twitter.com/kP2e2TK2SX — Yaakov Katz (@yaakovkatz) December 14, 2022

Pour Lahav Harkov, journaliste du Jerusalem Post, cette courtoisie envers les Marocains n’est pas la première du genre. Pourtant, le fait qu’elle soit sponsorisée interpelle beaucoup d’internautes. “Ce n’est pas sans précédent d’avoir une publicité pleine page sur la couverture du Jerusalem Post, mais celle-ci est vraiment mémorable. La page 8, aussi.”

It’s not unprecedented to have a full-page ad on the cover of The Jerusalem Post, but this is a very memorable one. Page 8, too. pic.twitter.com/X5w2hY0nCQ — Lahav Harkov (@LahavHarkov) December 14, 2022

La publicité ne concerne en effet pas que la Une mai aussi la huitième page, recouverte du drapeau national.

Au Maroc, la couverture du journal israélien n’est pas passée inaperçue. Nos confrères de L’Observateur n’ont pas tardé a applaudir leurs homologues de Jérusalem.

Le Jerusalem Post le dit en grand « Nous sommes tous Marocains » pic.twitter.com/mQhBlA28aR — L’Observateur du Maroc et d’Afrique (@LObsMarAf) December 14, 2022

À l’échelle officielle, le compte Twitter du consulat du Maroc à Toronto a partagé, lui aussi, la publication du quotidien israélien.

The Jerusalem Post, today December 14th, 2022 pic.twitter.com/D5LSNoVCXz — MoroccoinToronto (@MoroccoToronto) December 14, 2022

Côté français, l’ambassade de France en Israël a riposté. “Nous ne sommes pas d’accord. Allez les Bleus ! ”

Réconciliés le 10 décembre 2020, le Maroc et Israël viennent de fêter deux ans de reprise des relations qui dépassent désormais la diplomatie et le commerce et concernent aussi les domaines militaire, culturel et touristique. Environ 800.000 Israéliens sont d’origine marocaine sur une population de plus de 9 millions d’habitants.