Jamal Amiar : “Les relations maroco-israéliennes sont entrées dans une phase de fort développement”

V ous avez relevé 7 points forts et 7 points faibles impactant les relations maroco-israéliennes, lesquels pèsent le plus dans la balance ?

Il est clair que la balance penche plutôt vers les points forts parce que beaucoup de choses ont été réalisées depuis le rétablissement des relations entre les deux pays. Il ne faut pas oublier que le Maroc et Israël ont maintenu des relations diplomatiques entre 1994 et 2000, qui ont été rompues certes par le Maroc à cause de la flambée de la deuxième Intifada et de la répression militaire israélienne, mais, pour moi, le positif l’emporte. Surtout avec tout ce qui a été fait sur le plan économique, humain et culturel. Les relations maroco-israéliennes sont entrées dans une phase de fort…