Annulation de vols, tickets de match évaporés… récit d’une folle nuit à Doha

Scandale au Maroc et au Qatar suite à l’annulation de vols qui devaient transporter des supporters marocains à Doha pour assister à la demi-finale historique. Et sur place, le décalage entre nouveaux arrivants marocains sur le sol qatari et le nombre de tickets disponibles leur permettant d’accéder au stade Al-Bayt ne fait qu’ajouter aux tensions.

Par Jassim Ahdani