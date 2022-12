Israël : le Parlement élit son président, une étape vers la formation d’un gouvernement

Yariv Levin, un proche du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu, chef de file du Likoud (droite) vainqueur des élections législatives de novembre, a été élu avec 64 voix, soit l’ensemble des élus soutenant la nouvelle coalition. Il remplace Mickey Lévy, du parti centriste Yesh Atid du Premier ministre sortant, Yair Lapid.

Ce changement de président de la Knesset, dont la fonction principale est de déterminer l’agenda législatif, ouvre la voie au vote d’une série de projets de loi pour attribuer les portefeuilles ministériels négociés par le Likoud et ses alliés.

Il s’agit notamment de modifier la loi pour permettre à Arié Dery, leader de la formation orthodoxe séfarade Shass, de devenir ministre, malgré sa condamnation pour fraude fiscale au début de l’année.

L’accord avec le Likoud prévoit que Arié Dery sera ministre de l’Intérieur et de la Santé pendant deux ans, et ensuite ministre des Finances en rotation avec Betzalel Smotrich, chef de file du parti “Sionisme religieux”.

Une autre loi permettra l’extension des champs d’action de l’actuel ministère de la Sécurité intérieure, qui deviendra ministère de la Sécurité nationale, sous la direction du ténor de l’extrême droite, Itamar Ben-Gvir.

Ce dernier, qui s’est fait connaître pour ses diatribes et provocations antipalestiniennes, a exigé que les opérations des gardes-frontières en Cisjordanie occupée, jusque-là dans le giron de l’armée, soient rattachées à son ministère.

Benjamin Netanyahu a obtenu vendredi une prolongation de dix jours du délai initialement imparti pour former un gouvernement de coalition. Il était arrivé en tête des législatives du 1er novembre avec ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes, et avait été officiellement désigné le 13 novembre pour former un gouvernement.

Le nouveau président du Parlement, Yariv Levin, 53 ans, avait déjà présidé la Knesset entre 2020 et 2021 et a plusieurs fois été ministre depuis 2015.