L’Organisation mondiale du tourisme tient son 117è conseil exécutif à Marrakech

La délégation du Maroc est présidée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

La participation marocaine sera assurée par les professionnels représentant les fédérations sectorielles, notamment la confédération nationale du tourisme (CNT), la fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), la fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM), en plus de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).

« Cet événement présente une excellente opportunité pour remettre au-devant de la scène la destination Maroc en général et Marrakech en particulier auprès des leaders d’opinions du secteur du tourisme et des médias internationaux », a souligné Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Les petites et moyennes entreprises (PME) seront à l’honneur lors du 117è conseil exécutif de l’OMT à travers une séance thématique, sous le thème « Les PME et les talents, vecteurs de la transformation du tourisme », lit-on dans le communiqué.

Ce tissu économique a été le plus touché par la crise du Covid-19 et il est plus que jamais nécessaire de l’accompagner pour réussir la reprise économique du secteur du tourisme en cette période post-Covid-19, rappelle la même source.

(avec MAP)