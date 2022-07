Fatim-Zahra Ammor : “Le visa électronique donnera au Maroc l’accès à plusieurs nouveaux marchés émetteurs”

C’est une demande des professionnels du tourisme depuis la réouverture des frontières. S’ils ont obtenu une débunkérisation du Maroc après la vague Omicron et l’allègement du protocole sanitaire à l’entrée du territoire, les professionnels continuaient de réclamer l’instauration d’un visa électronique pour capter des parts de marché dans les pays émetteurs. La bonne nouvelle est arrivée le 23 juin dernier, lorsque Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, a annoncé à l’issue du Conseil des ministres la digitalisation du processus de demande de visa. Quelques jours plus tard, le ministère du Tourisme, qui en assure la promotion, a apporté les détails sur les bénéficiaires et les catégories concernées avant que des arrêtés du ministère des Affaires étrangères n’apportent des précisions sur les tarifs. L’échafaudage du projet d’e-visa prend forme. Pour TelQuel, Fatim-Zahra…

