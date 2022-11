Nasser Bourita s'entretient à Fès avec le ministre palestinien des Affaires étrangères

Dans une déclaration à la presse, Bourita a indiqué que ces entretiens s’inscrivent dans le cadre des contacts permanents et de la concertation continue entre les deux pays.

Il a souligné que des visites bilatérales auront lieu prochainement pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’État de Palestine dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment économique et commercial, ainsi que la coordination et concertation politique entre les deux pays sur l’évolution de la question palestinienne, notamment au niveau du continent africain.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et le ministre des Affaires Etrangères et des Expatriés de Palestine, M. Riad Malki en marge des travaux de la 9ème édition du Forum Mondial de @UNAOC #FezForum pic.twitter.com/aIzcqJArky — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 22, 2022

A cet égard, Bourita a exprimé le soutien du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien et son rejet de toute atteinte à ces droits, soulignant que le roi, président du Comité Al Qods, accorde une attention particulière à la préservation du statut juridique et historique de la ville sainte et rejette toute atteinte à ce statut.

Il a ajouté que le roi exprime toujours la position du Maroc à l’égard de la question palestinienne, en particulier le droit des Palestiniens à un État souverain et viable sur les frontières de juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.

De con côté, Al-Maliki a affirmé que ses entretiens avec Bourita ont constitué une opportunité pour discuter des moyens de préserver l’élan de la relation historique solide qui lie le Maroc à l’État de Palestine et de poursuivre le dialogue sur diverses questions d’intérêt commun.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères a souligné la détermination de son pays à déployer tous les efforts possibles pour renforcer et développer les relations bilatérales avec le Maroc et à poursuivre les discussions dans l’intérêt de l’État de Palestine et des droits du peuple palestinien.

(Avec MAP)