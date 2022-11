Le Maroc et Madagascar signent une convention sur la non-double imposition

L’échange des instruments de ratification de la Convention sur la non-double imposition en matière d’impôt sur les revenus entre les deux pays a été signé par Richard Rakotonirina, ministre malgache des Affaires étrangères par intérim, et Mohammed Benjilany, ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar.

Dans un communiqué, le ministère malgache des Affaires étrangères souligne que « cette convention permet non seulement de prévenir l’évasion fiscale entre Madagascar et le Maroc, mais surtout de renforcer les échanges économiques et commerciaux et d’encourager les investissements des entreprises des deux pays ».

La finalisation de cette convention contribue aux efforts du gouvernement malgache tendant à améliorer le climat des affaires et le cadre légal des investissements dans le pays, précise-t-on.

La même source ajoute que l’accord implique non seulement le ministère des Affaires étrangères, mais également le ministère de l’Économie et des Finances, par le biais notamment de la Direction générale des impôts.

(avec MAP)