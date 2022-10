Gestion des frontières : Frontex salue le rôle du Maroc, partenaire “fiable et crédible”

La responsable a tenu une réunion avec le Wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, Khalid Zerouali, dans le cadre de la réunion Frontex-Maroc, la troisième d’une série de discussions annuelles dans le cadre du comité mixte Frontex-Maroc.

“Aujourd’hui, je souhaite la bienvenue à la délégation marocaine au Frontex, en marge de la conférence internationale de la police des frontières, qui se tient du 26 au 28 octobre courant dans la capitale polonaise. Je suis très reconnaissante de la venue d’une délégation aussi riche et de qualité”, s’est-elle félicitée dans une déclaration de la MAP.

La responsable européenne a mis en avant le rôle du Maroc en tant que “porte d’entrée” sur le continent africain, soulignant l’étroite collaboration entre le Maroc et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes face aux défis communs.

“’Pour l’Union européenne et Frontex, le Maroc est la porte d’entrée sur le continent africain. Nous partageons de nombreux défis et nous travaillons en étroite collaboration avec le Maroc pour surmonter ces difficultés et mieux préparer l’avenir », a poursuivi Kalnaja.

La réunion entre Kalnaja et Zerouali a porté notamment sur la coopération dans le domaine de la gestion des frontières. “Frontex reconnaît les immenses efforts déployés par les autorités marocaines pour relever les défis du trafic de migrants, de la traite des êtres humains et d’autres types de criminalité transfrontalière”, a indiqué Kalanja.

La responsable a, en outre, exprimé l’engagement de Frontex à “renforcer davantage notre partenariat avec le Maroc en tant que partenaire fiable et crédible, afin de pouvoir relever ces défis ensemble”.

Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble à la mise en œuvre d’une feuille de route commune, comprenant des activités dans le domaine de la coopération en matière de garde-côte, d’analyse des risques et de lutte contre la traite des êtres humains.

La conférence internationale de la police des frontières réunit la communauté des forces de l’ordre pour discuter des plans d’urgence aux frontières. Les réponses efficaces aux crises, les menaces sanitaires transfrontalières et la garantie de la protection des migrants et des réfugiés sont autant de thématiques au menu de ce conclave international.

(avec MAP)