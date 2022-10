Jeremy Irons, Asghar Farhadi, Ranveer Singh et d'autres personnalités du cinéma mondial au FIFM

Un hommage sera rendu, pour l’ensemble de leur carrière, à l’actrice écossaise Tilda Swinton, au cinéaste américain James Gray, à la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid et à l’acteur indien Ranveer Singh, qui recevront ainsi l’Étoile d’or du Festival, indique un communiqué du FIFM.

Le programme « In Conversation with … » du festival reviendra par ailleurs pour une série d’échanges avec dix personnalités du cinéma mondial. Des discussions à bâtons rompus sont ainsi prévues avec des artistes qui, devant le public de Marrakech, partageront leur vision et leur pratique du cinéma, entre démonstrations et anecdotes, annoncent les organisateurs.

Pour cette édition, les personnalités qui viendront à la rencontre des festivaliers sont l’acteur britannique Jeremy Irons, l’actrice et réalisatrice française Julie Delpy, le réalisateur iranien Asghar Farhadi doublement oscarisé, la cinéaste français Julia Ducournau, deuxième femme à avoir obtenu une Palme d’or dans l’histoire du Festival de Cannes, la star de Bollywood Ranveer Singh, auquel le Festival rendra hommage, le cinéaste-poète américain Jim Jarmusch, l’actrice française Marina Foïs, le réalisateur suédois Ruben Östlund, lauréat de deux Palmes d’or, le cinéaste français Léos Carax et le compositeur franco-libanais oscarisé Gabriel Yared.